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В России выявили 21 058 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявили 21 058 новых случаев COVID-19
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 21 058 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 684 531. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне было выявлено 20 914 случаев заражения COVID-19.

21 058
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявили в Москве (2142), Санкт-Петербурге (1563) и Московской области (949). Меньше всего — в Магаданской области (27), Чукотском автономном округе (15) и Ненецком автономном округе (14).

За минувшие 24 часа зарегистрирован 791 летальный исход, всего с начала пандемии зафиксировано 173 700 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 24 017, общий — 5 963 054.

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