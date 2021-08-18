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В России выявили 20 914 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявили 20 914 новых случаев COVID-19
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 20 914 новых случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 663 473. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 20 958 новых случаев коронавируса. Темп прироста составил 0,31 процента.

20 914
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявили в Санкт-Петербурге (1636), Москве (1590) и Московской области (1240). Меньше всего — в Магаданской области (29), Чукотском автономном округе (14) и Ненецком автономном округе (8).

За минувшие сутки в стране скончались 799 человек, за все время пандемии — 172 909.

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