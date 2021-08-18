Эпидемиолог назвал условие для превращения COVID-19 в сезонное заболевание

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА Новости рассказал, когда возможно превращение коронавируса в сезонное заболевание.

По словам специалиста, если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, поскольку он мутирует только в неиммунном организме. «При этом коллективный иммунитет — это 80 процентов», — назвал условие Горелов.

Специалист подчеркнул, что основные данные о COVID-19 уже получены специалистами, однако вирус постоянно меняется, поэтому говорить, что в его изучении поставлена точка, нельзя.

Кроме того, вирус при изменении приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, принципиально отличающихся друг от друга. Ученый заключил, что до тех пор, пока не появится коллективный иммунитет, коронавирус будет по-прежнему в фокусе внимания.

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что для скорейшего формирования коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо начать вакцинировать подростков. Кроме того, по утверждению врача, для начала нужно привить 60 процентов взрослого населения.