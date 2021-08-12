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Перенесшим COVID-19 россиянам назвали способ избежать дальнейших осложнений

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Фото: Саид Закерия / РИА Новости
Министр здравоохранения Приморья рассказала, как избежать осложнений от COVID-19

Россиянам, которые перенесли коронавирус, необходимо пройти обследование, чтобы избежать осложнений после болезни. Об этом заявила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, слова которой приводит REGNUM.

Отмечается, что план вакцинации от COVID-19 взрослого населения в таких муниципалитетах, как Анучинский, Яковлевский и Арсеньево, выполнен на 25-32 процентов. Для формирования коллективного иммунитета нужно добиться 60-70 процентов. Худченко уточнила, что в осенний период россиян ждет увеличение заболеваемости, если к октябрю число вакцинируемых не достигнет плановых показателей.

«После COVID-19 пациенты еще 3-6 месяцев находятся в зоне риска. Инфекция дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, повышает риск появления тромбоза. Поэтому важно обследоваться после перенесенного заболевания», — заключила Худченко.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что через месяц после вакцинации от коронавируса необходимо сделать одновременно прививку от гриппа и пневмококковой инфекции, тогда, в случае заражения COVID-19, пациент перенесет болезнь в легкой форме.

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