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Российский вирусолог назвал способ перенести коронавирус в легкой форме

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Через месяц после вакцинации от коронавируса необходимо сделать одновременно прививку от гриппа и пневмококковой инфекции, тогда, в случае заражения COVID-19, пациент перенесет болезнь в легкой форме. Такой способ назвал врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радио «Вести FM».

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«Я бы здесь рекомендовал делать одновременно [прививку] от пневмококковой инфекции и от гриппа. Потому что были работы, которые показали, что две эти вакцины в разы усиливают работу Т-клеточного ответа, иммунитета. Пациенты, которые привились этими двумя прививками, болели коронавирусом гораздо легче, без осложнений, в отличие от тех, кто эти вакцины не делал», — рассказал Тимаков.

Российский вирусолог добавил, что вакцинироваться от гриппа можно до конца ноября.

Ранее Тимаков предрек россиянам новый подъем заболеваемости COVID-19. Специалист подчеркнул, что нового роста заражений коронавирусом следует ожидать в конце сентября.

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