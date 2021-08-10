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Вирусолог предрек россиянам подъем заболеваемости COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предрек россиянам новый подъем заболеваемости COVID-19. Его слова опубликовал сайт радиостанции «Говорит Москва».

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«Когда все вернутся из отпусков, мы увидим опять рост заболеваемости повторный», — сказал Тимаков, отметив, что обнадеживаться на данный момент рано.

Специалист подчеркнул, что нового роста заражений коронавирусом следует ожидать в конце сентября.

Ранее Тимаков раскрыл количество жителей России, которые страдают постковидным синдромом. По его словам, каждый пятый переболевший COVID-19 молодой россиянин имеет этот недуг. Среди жителей старше 50 лет постковидный синдром наблюдается у каждого второго переболевшего.

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