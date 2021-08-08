Инфекционисты назвали способ избежать вспышек заражения COVID-19 среди детей

Специалисты допускают рост заражений коронавирусом среди детей с началом учебного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет: тесное общение в коллективе, дети как правило маски не носят <...>. С появлением других, более заразных, штаммов это все может увеличиваться и увеличиваться», — заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал способ избежать вспышек заражения COVID-19 среди детей. По его словам, для этого нужно как можно быстрее вакцинировать взрослых. «Специфическая защита детей есть. Это вакцинация. Если взрослые будут привиты, и выработается иммунитет — дети не заболеют. Главное — не заразить ребенка», — сказал он.

Тимаков добавил, что эволюция любого вируса направлена на то, чтобы научиться заражать как можно больше людей. Исходный штамм коронавирусной инфекции и его первые мутации были такими, что не заражали детей активно. Однако, согласно статистике месячной давности, грудные дети в настоящее время заражаются COVID-19 в 26 раз чаще, чем это было зимой в начале 2021 года.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов предупредил россиян о возможных осложнениях у детей после коронавируса. По словам врача, обычно у детей заболевание протекает легче. Однако у 30 процентов заболевших могут развиться постковидные осложнения. Среди них — поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Риск таких осложнений преимущественно высок у детей с избыточной массой тела.

