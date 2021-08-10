Российский врач предложил приурочить вакцинацию учащихся к ежегодным медосмотрам

Вакцинацию студентов и школьников необходимо приурочить к ежегодным медосмотрам. С таким предложением выступил врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в интервью Ura.ru.

«Я бы рекомендовал перед тем, как им делать прививку, чтобы была пройдена диспансеризация. То есть если она будет приурочена к ежегодным осмотрам, это будет более грамотно. Я бы студентам еще рекомендовал сдавать анализы перед тем, как делать прививки», — уточнил специалист.

По его словам, учащихся нужно защитить от инфекции, так как большая часть из них не соблюдает рекомендации Роспотребнадзора. Вместе с тем, отметил Тимаков, осмотр и анализы необходимы перед процедурой, ведь молодой организм сильнее реагирует на вакцинацию. Он также добавил, что школьникам стоит делать прививку только по эпидпоказаниям.

«Не всем поголовно детям нужна будет вакцинация. С моей точки зрения, если будет одобрена, то для детей из групп риска, детей которые приравниваются к активным социальным группам, то есть старше 14 лет», — подчеркнул медик.

В свою очередь, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев уточнил, что студентов в первую очередь нужно убедить пройти вакцинацию. Эту работу стоит проводить в группах, совместно с куратором и старостой, заключил специалист.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство выступает против принудительного вакцинирования студентов от COVID-19. По его утверждению, ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки являются недопустимыми.