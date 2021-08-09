В Минобрнауки предложили перевести непривитых от COVID-19 студентов на удаленку

Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: (…) принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе.

Кроме того, в министерстве рекомендовали вузам проводить экзамены для вакцинированных и не привившихся от коронавируса учащихся раздельно. Также отмечается, что высшим учебным заведениям целесообразно организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет.

Очный формат занятий стоит организовать для привитых от COVID-19 или переболевших в течение последних шести месяцев студентов, следует из утвержденных замглавы Минобрнауки Дмитрием Афанасьевым рекомендаций подведомственным министерству организациям.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в России не собираются обязывать студентов проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его утверждению, требований обязательной вакцинации всех учащихся, в том числе иностранцев, нет.