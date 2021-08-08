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Российским студентам разрешили не вакцинироваться

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Валерий Фальков
Валерий Фальков
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России не собираются обязывать студентов проходить вакцинацию от коронавируса, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков «Эху Москвы».

По его словам, требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Зарубежные студенты с полисом ОМС могут сделать прививку за свой счет, либо их вакцинацию за счет внебюджетных средств могут организовать вузы. Такую рекомендацию дало учебным учреждениям министерство, добавил Фальков.

Также он отметил, что несовершеннолетним студентам, «конечно, нужно приступать к учебе», напомним, что к молодым людям младше 18 лет требования по вакцинации не предъявляются вовсе.

Ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям вакцинировать своих сотрудников до 25 августа.

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