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Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало подведомственным организациям вакцинировать своих сотрудников до 25 августа. Это следует из документа, который подписал замглавы ведомства Петр Кучеренко, передает ТАСС.

Согласно документу, при вакцинации нужно руководствоваться «требованиями, установленными постановлениями главных врачей субъектов РФ». Кроме того, в указе допускается ревакцинация сотрудников, которые работают в подведомственных министерству организациях.

Работники, которые отказываются от прививки, могут быть временно отстранены от работы. Такие меры не касаются граждан, которые имеют медицинские противопоказания.

Ранее в Минобрнауки оценили необходимость прививки от COVID-19 для абитуриентов. По словам главы министерства Валерия Фалькова, для поступления в российские университеты не требуется ПЦР-тест или вакцинация от коронавируса. Он добавил, что большинство студентов подает документы удаленно, поэтому вводить дополнительные требования не нужно.

Валерий Фальков также оценил идею о допуске к занятиям только привитых студентов. Он заявил, что постановка такого вопроса имеет право на существование. Министр считает, что важно обеспечить качественное обучение и для тех, кто отказывается вакцинироваться и будет учиться удаленно, и для тех, кто сделает прививку и будет обучаться очно.

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