Минобрнауки опровергло разработку микрокомпьютеров для внедрения в мозг человека

Министерство науки и высшего образования России опровергло разработку технологий по внедрению микрокомпьютеров в мозг человека. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Минобрнауки.

Как уточнили в министерстве, указанная программа не имеет финансирования — в конце 2020 года правительство сочло нецелесообразной ее разработку.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в России разрабатывается программа по вживлению в человеческий мозг микрокомпьютеров для прямой передачи информации с внешних устройств. По данным издания, проект был придуман и разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ. На программу под названием «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» потребуется 54 миллиарда рублей.

Как заявили в РПЦ, внедрение микрокомпьютеров в тело человека допустимо для лечения болезни или облегчения состояния, то есть с медицинской целью. В противном случае эта идея не соотносится с замыслом Бога, считают в церкви.