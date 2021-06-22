В РПЦ оценили идею вживлять микрокомпьютеры в мозг человека

Вживление микрокомпьютеров в тело человека допустимо, если необходимо вылечить болезнь или облегчить его состояние, то есть, с медицинской целью. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, передает «Газета.Ru».

В качестве примера Кипшидзе привел кардиостимуляторы . По его словам, вживление микрокомпьютеров в человеческий мозг не соотносится с замыслом Бога.

«Человек создан совершенным, и попытки его улучшить с помощью электронных устройств, на мой взгляд, превратят его из человека в подобие кибернетического организма, что на мой взгляд, не принесет ни человеку, ни человечеству ни счастья, ни чего-то хорошего», — сказал он.

Так представитель РПЦ оценил идею по вживлению в человеческий мозг микрокомпьютеров для прямой передачи информации с внешних устройств. Как написал «Коммерсантъ», программа придумана и разработана Российской академией наук совместно с МГУ. На новую федеральную программу под названием «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» потребуется 54 миллиарда рублей.