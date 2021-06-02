Российская разработка поможет слепым вернуть зрение

В России разработают имплант для головного мозга, который позволит слепым вернуть зрение. Как сообщают «Известия», разработчиками технологии стали специалисты Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и лаборатории «Сенсор-Тех».

Устройство будет состоять из двух частей: внутреннего импланта и внешней камеры с микрокомпьютером. С помощью процессора видеоизображения будут преобразовываться в сигналы и поступать в мозг.

Отмечается, что отечественная разработка подойдет для людей, полностью потерявших зрение. Главное — пользователь импланта должен иметь зрительный опыт и неповрежденный мозг. С помощью нейроимпланта незрячие пациенты смогут различать свет и тьму, а также видеть очертания людей и предметов. В настоящее время элементы устройства испытывают на грызунах.

Ранее популярные онлайн-сервисы испытали на доступность для слабовидящих и незрячих. По итогам испытаний выяснилось, что около 21 процента компаний имеют сайты или мобильные приложения почти с абсолютной доступностью людям с особенностями.