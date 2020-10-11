Россиянам назвали главную причину ухудшения зрения

Число детей с нарушениями зрения увеличивается более чем в два раза с момента поступления в школу к ее окончанию. Об этом раскатал главный внештатный детский офтальмолог столичного департамента здравоохранения, заведующий офтальмологическим отделением Морозовской детской больницы Александр Тумасян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, одним из самых значительных периодов ухудшения зрения считается срок обучения в школе. При этом в гимназиях и лицеях доля школьников со снижением зрения достигает 50 процентов, в то время как в обычных учебных заведениях — там 30-35 процентов.

Главная причина такой тенденции — зрительная нагрузка на близком расстоянии. Наиболее значимый фактор, способствующий снижению зрения у школьников, — это электронные развлечения. Половина опрошенных учеников признались, что проводят за гаджетами до полутора часов в день, отметил Тумасян. Второй фактор — просмотр телевизора. Также негативно влияют на здоровье глаз длительное выполнение домашних заданий (более трех часов), нарушение освещенности, снижение уровня физической активности, нарушение режима дня.

В России распространенность зрительных нарушений у детей составляет 17 на 10 000 детей. Лидирующее место в глазной заболеваемости у детей занимают аномалии рефракции, в частности, близорукость (80 процентов), воспалительные заболевания переднего отрезка глаза и придаточного аппарата (25 процентов), косоглазие и амблиопия (10 процентов), заболевание сетчатки и зрительного нерва (4 проценты), травмы глаза (1,5 процента) и врожденные патологии (0,5 процента).

В 2018-м ученые Уэстмидского института медицинских исследований показали, что употребление овощей, богатых нитратами, например, свеклы и зеленых листьев салата, снижает риск развития ранней стадии дегенерации желтого пятна. Макулодистрофия — это возрастное заболевание, при котором ухудшается острота зрения. Оно является причиной около половины случаев слепоты у людей старше 55 лет. При этом происходит отмирание сосудов, питающих клетки сетчатки.