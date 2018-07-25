Назван способ предотвратить потерю зрения

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Ученые Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что пигмент куркумин, содержащийся в куркуме, может использоваться для эффективного лечения глаукомы на ранней стадии. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.

Исследователи разработали новый метод доставки куркумина, который, как показано, защищает ганглионарные клетки (нейроны сетчатки глаза) от повреждения. Для этого были созданы наночастицы, которые содержали пигмент, связанный с безопасным для человека поверхностно-активным веществом и стабилизатором. Это позволяет использовать куркумин в составе глазных капель, а не пероральных таблеток, которые нужно принимать в большом количестве из-за плохой растворимости пигмента и которые способны вызвать желудочно-кишечное отравление.

Показано, что новый метод доставки увеличивает растворимость куркумина в 400 тысяч раз, а сам пигмент локализуется в глазных тканях, а не разносится с кровотоком по всему телу. У крыс, страдающих от глаукомы, применение капель в течение трех недель вызвало снижение скорости дегенерации сетчатки. Кроме того, ученые не отметили никаких нежелательных побочных эффектов.

Глаукомой называются глазные заболевания, при которых внутри глаза повышается давление, что, в конечном итоге, приводит к атрофии зрительного нерва, снижению остроты зрения и слепоте.

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