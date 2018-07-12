Объяснен загадочный медицинский феномен

Ученые Университета штата Юта объяснили механизм, из-за которого возникает феномен Туллио — головокружение, вызванное громкими или обычными повседневными звуками. Согласно выводам исследователей, причиной синдрома являются ложные сигналы, поступающие от внутреннего уха в мозг, в результате чего происходят неконтролируемые движения глаз. Об этом сообщает издание Science Alert.

Известно, что феномен, который впервые описал итальянский биолог Пьетро Туллио (Pietro Tullio) в 1929 году, возникает из-за наличия дефектов (обычно в виде отверстий) в среднем или внутреннем ухе. Обычно это состояние вызвано щелью (дегисценцией) в костной стенке полукружных каналов, которые представляют собой крошечные трубки во внутреннем ухе, заполненные жидкостью (эндолимфой). Каналы являются частью вестибулярного аппарата, который отвечает за правильное восприятие движений головы и сохранение равновесия.

Пьетро Туллио обнаружил это состояние, когда проводил эксперименты над голубями, просверливая крошечные отверстия в трубках вестибулярного аппарата. Однако позднее выяснилось, что примерно у двух процентов людей костная стенка в верхнем полукружном канале (ВПК) имеет отверстия или является слишком тонкой при норме в 0,67-0,38 миллиметра. Это заболевание известно как синдром дегисценции костной стенки верхнего полукружного канала (СДВПК). При громких звуках люди с СДВПК ощущают головокружение, тошноту, а также у них возникает нистагм — колебательные движения глаз высокой частоты. Однако точный механизм, связывающий дегисценцию и головокружение, оставался неизвестным.

В новой работе ученые провели компьютерное моделирование для симуляции перемещения эндолимфы в полукружных каналах, а также изучили рыбу-жабу Opsanus tau, у которой вестибулярный аппарат сходен с человеческим. Оказалось, что дегисценция способствует возникновению бегущих механических волн в жидкости при громком звуке. Эти волны раздражают рецепторы внутреннего уха, которые в свою очередь посылают в мозг ложные сигналы о повороте головы. Нистагм возникает как рефлекс, предназначенный для визуальной стабилизации, однако в данном случае, когда голова на самом деле неподвижна, он вызывает головокружение.

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