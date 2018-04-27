Названа неожиданная польза шоколада

Американские ученые выяснили, что употребление небольших порций темного шоколада каждый день способно улучшить зрение. При этом главную роль играют флавонолы — органические соединения, содержащие несколько ароматических колец. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 30 человек, средний возраст которых составлял 26 лет. Их разделили на две группы, при этом в одной добровольцам давали 42 грамма 72-процентного шоколада или кусок плитки той же массы, изготовленной из рисового молока. Через два часа каждый испытуемый прошел проверку зрения.

Оказалось, что темный шоколад в большей степени улучшал остроту зрения, чем молочный. Кроме того, повышалась контрастная чувствительность, которая характеризует способность различать объект при уменьшении интенсивности освещения. Исследователи объясняют это тем, что флавонолы способствуют увеличению притока крови к сетчатке глаза или зрительной коре больших полушарий. Однако точная причина пока остается неизвестной.

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