Российские врачи спасли от слепоты пациента со зрением минус 45

Врачи Раменской центральной районной больницы в Подмосковье спасли от слепоты пациента с катарактой и близорукостью, развившейся до минус 45 диоптрий, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

В ведомстве отметили, что 49-летний мужчина долгое время страдал от серьезной миопии и носил жесткие контактные линзы. В последние годы из-за катаракты его зрение снизилось еще сильнее. Из-за прогрессировавшей близорукости глаз вытягивался и приобрел овальную форму. Его длина увеличилась почти в 1,5 раза и составляла 34,5 миллиметра, что сделало невозможным проведение обычной операции.

«Исходя из двух проблем — экстремальной миопии и плотной катаракты — мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии», — сказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Павел Швец, цитаты которого приводятся в публикации.

Россиянину имплантировали искусственный хрусталик с линзой «минусовой» диоптрийности. Она смогла полностью компенсировать экстремальную близорукость и правильно распределить «изображение» по глубине удлинившегося глаза.

Пациента выписали на второй день. В Минздраве отметили, что теперь он сможет хорошо видеть вблизи и вдали, а также полностью отказаться от контактных линз.

Ранее врачи Томской области вытащили из глаза местного жителя сантиметровый кусок проволоки, с которым он проходил несколько месяцев.