Россиянин четыре месяца прожил с куском проволоки в глазу

Житель Томской области четыре месяца прожил с сантиметровым куском проволоки в глазу — он узнал об этом, когда обратился к врачам из-за ухудшения зрения. Об этом рассказал проводивший операцию хирург-офтальмолог Евгений Башняк, передает «ТВ2».

По словам Башняка, в мае пациент работал болгаркой, и что-то попало ему в глаз, но он не ощущал ни боль, ни дискомфорт, поэтому не придал значения произошедшему. В конце августа россиянин заметил, что у него падает зрение, и обратился к офтальмологу. Его направили на операцию, медики извлекли из глаза металическую проволоку. Офтальмолог добавил, что толщина предмета составляла около 3 миллиметров.

Мужчине сделали еще две операции, после которых врачи отметили восстановление зрения. Состояние пациента на данный момент удовлетворительное.

В августе врачи Волгоградского областного уронефрологического центра удалили пациенту сразу две злокачественные опухоли — у мужчины обнаружили рак предстательной железы и почки. Ему назначили лапроскопию, она длилась четыре часа. Хирурги сделали пять надрезов и удалили новообразования.