Россиянка проглотила щетку в попытке протолкнуть застрявшую в горле колбасу

В Москве врачи Боткинской больницы вытащили из пищевода 22-летней россиянки зубную щетку, которую она проглотила, решив протолкнуть ею застрявшую в горле колбасу. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Девушка подавилась колбасой во время семейного ужина. Она почувствовала, что в горле застрял кусок пищи и решила избавиться от него в ванной комнате, протолкнув зубной щеткой. Когда щетка уперлась в кусок еды, девушка нечаянно вдохнула и проглотила предмет вместе с колбасой. Она сразу позвала на помощь, родители вызвали скорую и девушку госпитализировали.

Для извлечения инородного тела врачи сделали петлю и достали его эндоскопом, на операцию ушел час. Затем пациентку отправили домой с рекомендациями наблюдаться у хирурга поликлиники, к которой она прикреплена.

Ранее московские хирурги удалили из левого бронха двухлетней девочки застрявший там два месяца назад арахис, из-за которого правое легкое раздулось, а левое — сжалось. Воспаление стенки бронха произошло из-за того, что орех разбух. Медики провели бронхоскопию, а также назначили ребенку антибиотики, противовоспалительные и отхаркивающие препараты.

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