В России девочка два месяца проходила с застрявшим в бронхе арахисом

В Москве хирурги детской городской клинической больницы имени Сперанского удалили из бронха двухлетней девочки застрявший там два месяца назад арахис. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения, передает агентство «Москва».

Ребенка госпитализировали с высокой температурой и подозрением на бронхит и начали лечить, но самочувствие девочки ухудшалось. Врачи решили сделать пациентке рентген, оказалось, что в ее левом бронхе — инородное тело. Правое легкое было раздуто, а левое, наоборот, сжалось.

«Орех разбух, полностью закрыл просвет бронха и вызвал воспаление его стенки. После бронхоскопии девочке назначили антибиотикотерапию, противовоспалительные и отхаркивающие препараты. Прогноз хороший — маленькую пациентку готовят к выписке. Через две недели ребенок приедет на контрольную бронхоскопию», — добавили в ведомстве.

Ранее врачи Научно-исследовательского института оториноларингологии (НИКИО) имени Свержевского извлекли из носа шестилетнего мальчика круглую двухсантиметровую резиновую прокладку, которая попала туда почти год назад. Родители рассказали врачам, что мальчик жаловался на затруднение дыхания через правую половину.

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