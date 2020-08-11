Врачи провели уникальную операцию и удалили две разные опухоли у россиянина

Сотрудники Волгоградского областного уронефрологического центра провели уникальную операцию и удалили пациенту сразу две разные злокачественные опухоли, сообщают «Вести.ру».

Две недели назад врачи обнаружили у россиянина рак предстательной железы и почки. «Это два абсолютно разных независимых рака, которые возникли у пациента одновременно, и каждый представлял свою опасность, и требовал своевременного лечения», — объяснил главный врач клиники Дмитрий Перлин.

Была назначена лапароскопия, которая длилась четыре часа. В ходе операции хирурги сделали пять надрезов по полсантиметра и удалили новообразования. Сейчас пациент уже готов к выписке и собирается восстанавливать силы на даче.

Ранее сообщалось, что в России рак начали лечить новым, инновационным методом стереотаксической лучевой терапии. В ряде случаев процедура способна полностью заменить химиотерапию и даже ликвидировать метастазы.