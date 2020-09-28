Россиянка пощупала пах мужа и спасла его от четырех килограммов опухолей

В Зеленограде (Москва) местная жительница пощупала пах мужа и обнаружила опухоль, похожую на грыжу. Она настояла на визите к врачу, и в результате у москвича обнаружили четыре опухоли общим весом четыре килограмма. На самочувствие он не жаловался. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения в понедельник, 28 сентября.

Первой хирурги удалили опухоль из малого таза — она была размером с ананас. Затем врачи получили доступ к образованию, которое было локализовано практически на аорте и поясничных мышцах, прилегая к левой почке пациента. После этого хирурги удалили и третью опухоль, перейдя к самой сложной — четвертой.

Рыхлое новообразование с неровными краями располагалось близко к мочеточникам и имело много нервных окончаний. Однако, несмотря на сложность, операция была проведена успешно. Все внутренние органы удалось сохранить.

«Очень своевременно наш пациент обратился за медицинской помощью, поскольку функции внутренних органов еще не были нарушены. Они были чрезвычайно ущемлены растущими опухолями, и в дальнейшем, безусловно, возникли бы серьезные осложнения в их работе», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи городской клинической больницы имени Кончаловского Михаил Васильченко.

Ранее в Москве хирурги-эндоскописты Сеченовского университета провели 44-летней россиянке операцию по удалению опухоли пищевода с помощью видеогастроскопа через рот. Опухоль годами душила женщину и мешала ей глотать. Операция проходила под общей анестезией. Спустя сутки пациентка уже могла есть, а через три дня ее выписали.