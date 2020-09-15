Россиянке через рот удалили душившую ее опухоль

В Москве хирурги-эндоскописты Сеченовского университета провели 44-летней россиянке операцию по удалению опухоли пищевода с помощью видеогастроскопа через рот. Опухоль годами душила женщину и мешала ей глотать. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сеченовского университета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 15 сентября.

По словам выполнившего операцию хирурга, заведующего отделением диагностической и лечебной эндоскопии Университетской клинической больницы №2 Сеченовского университета Павла Павлова, удалить опухоль стандартным способом — отсечением — было невозможно, поскольку образование появляется не на поверхности слизистой оболочки, а произрастает из внутренних слоев и находится в труднодоступном для традиционной хирургии месте.

«Мы предложили с помощью видеогастроскопа "через рот" зайти в просвет пищевода и сделать разрез слизистой оболочки, открыв доступ во второй — подслизистый слой. Там предполагалось сформировать тоннель, расслаивая его ножами, что позволит добраться между слоями до новообразования, удалить опухоль и извлечь ее через тоннель в просвет пищевода, затем зашить место разреза слизистой оболочки клипсами», — пояснил Павлов.

Операция проходила под общей анестезией. Спустя сутки пациентка уже могла есть, а через три дня ее выписали.

Ранее сотрудники Волгоградского областного уронефрологического центра провели уникальную операцию и удалили пациенту сразу две разные злокачественные опухоли. У него был рак предстательной железы и почки. «Это два абсолютно разных независимых рака, которые возникли у пациента одновременно, и каждый представлял свою опасность, и требовал своевременного лечения», — объяснил главный врач клиники Дмитрий Перлин. Была назначена лапароскопия. В ходе операции хирурги сделали пять надрезов по полсантиметра и удалили новообразования.