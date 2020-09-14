Слепой на оба глаза россиянин получил водительские права и удивил прокуратуру

Слепой житель Медногорска получил водительские права. Лишать их его пришлось через суд, сообщается на сайте прокуратуры Оренбургской области.

По данным ведомства, с 2004 года россиянин стоял на диспансерном наблюдении у офтальмолога из-за заболевания органов зрения. В 2018 году ему поставили диагноз «слепота обоих глаз». В феврале того же года ему по непонятной причине выдали водительское удостоверение, что удивило прокуратуру.

Суд аннулировал права автомобилиста в связи с состоянием его здоровья. Сейчас правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах человеку предоставили возможность водить машину. «Помимо этого, надзорное ведомство планирует оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки», — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее в Польше машина сбила слепого пешехода, к которому после этого вернулось зрение. По версии врачей, это могло произойти из-за приема прописанных в больнице препаратов. Сам мужчина считает, что исцелению способствовала полученная травма головы.