Перевозку россиян с инвалидностью в уазиках с капустой объяснили

Министерство здравоохранения Саратовской области назвало недопустимой ситуацию с перевозкой пациентов на гемодиализ в автомобиле, наполненном капустой. Об этом сообщил начальник пресс-службы ведомства Александр Колоколов, передает в пятницу, 4 октября, РИА Новости.

Минздрав поручил главврачу Дергачевской районной больницы лично извиниться перед людьми, отметил Колоколов. По его словам, произошла «ненадлежащая организация и недостаточный контроль» со стороны медика.

Он также отметил, что для перевозки пациентов на гемодиализ используются автомобили, отличающиеся от машин скорой помощи, но поездка должна в любом случае «соответствовать необходимому уровню комфорта». На это выделены средства из бюджета, кроме того, районные больницы могут воспользоваться услугами сторонних организаций.

Ранее в пятницу в сети появилось видео, на котором видно, что в одной машине с овощами и картонными коробками едут люди с костылями и в бинтах. Согласно описанию ролика, так пациентов с инвалидностью первой группы возят на гемодиализ два раза в неделю. Дорога занимает восемь часов. Отмечается, что автомобиль предназначен для хозяйственных нужд Дергачевской районной больницы.

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