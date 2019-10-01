В России врачи скорой помощи выгрузили пациента с инсультом на лавочку во дворе

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В Ставропольском крае врачи скорой помощи выгрузили пациента с инсультом из машины и переложили его на лавочку в одном из дворов. Действия медиков попали на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.

Уточняется, что 62-летнего больного «привезли вообще не по адресу». Добраться до дома самостоятельно он не смог. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

В августе в Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи пнул ногой лежащую на земле пожилую женщину и уехал. По словам сообщившего об инциденте пользователя сети, когда он увидел пенсионерку, то попытался вызвать скорую повторно. По телефону ему сказали, что медики уже приезжали, и отказались высылать новую бригаду.

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