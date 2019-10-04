Россиян с инвалидностью возили на процедуры в уазиках с капустой

Видео: volodin.saratov / Instagram

Россиян с инвалидностью первой группы перевозили на жизненно важные процедуры из Дергачей до Энгельса Саратовской области в уазике с капустой. Видео транспортировки пациентов появилось в саратовском Instagram-аккаунте председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, посвященном его проектам в регионе.

На появившихся в сети кадрах видно, что в одной машине с овощами и картонными коробками едут люди в бинтах и с костылями. В описании видео говорится, что так инвалидов первой группы раз в неделю возят на гемодиализ. В таком положении им приходится проводить восемь часов в дороге. Уточняется, что машина, в которой едут пациенты, предназначена для хозяйственных нужд Дергачевской центральной районной больницы.

«Ноги не гнутся, выйдешь — будешь падать», — говорит одна из женщин на видео.

«Посадить <...> людей, кто организовывает такие поездки, и прокатить по плохим нашим дорогам, тем более больных людей», — написал в комментариях к записи пользователь valeriizibrov.

30 сентября в Ставропольском крае бригада скорой высадила 60-летнего мужчину с инсультом из машины и оставила на лавочке. Его привезли не по адресу, добраться до дома самостоятельно он не мог. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. В региональном Минздраве заявили, что больной якобы сам попросил его высадить.

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