Российские медики привезли пациента на скорой и бросили на полу

Бригада скорой помощи привезла пациента в одну из больниц Магнитогорска и надолго оставила его лежать на полу в коридоре. Фотография мужчины опубликована в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

«Отдали документы врачам, уложили клиента в "уголок" и уехали», — написал автор поста. По его словам, так больной лежал минимум час, и за это время к нему никто не подошел.

В комментариях одна из пользовательниц сообщила, что видела этого мужчину на полу в приемном покое, алкоголем от него не пахло. Он был в сознании, но никто из сотрудников медучреждения им не интересовался. «Постучались к врачам — нас выгнали с просьбой закрыть дверь с той стороны», — добавила женщина.

30 сентября бригада скорой высадила 60-летнего мужчину с инсультом из машины и оставила на лавочке в Ставропольском крае. В региональном Минзраве заявили, что больной якобы попросил об этом сам.

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