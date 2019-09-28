Фельдшер выложила в Instagram снимки раненых россиян и извинилась

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Фельдшер из Воронежа, которая выкладывала в Instagram снимки пациентов и писала, что ненавидит свою работу, удалила страницу в социальной сети и извинилась. Об этом сообщает местный портал «Мое! Online».

25-летняя сотрудница скорой помощи Анна Дугина публиковала на своей странице в stories снимки открытых ран, ссадин, ожогов и медицинских карт пациентов, с которыми она работала. К фотографиям фельдшер всегда добавляла язвительные подписи.

После того как ее публикации стали вирусными, на девушку обрушился шквал критики, и Дугина удалила фотографии, а затем и страницу в Instagram.

Позже сотрудница воронежской больницы записала видеообращение, в котором принесла пациентам извинения и заявила, что очень дорожит своей работой.

Ранее в августе в Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи пнул ногой лежащую на земле пожилую женщину и уехал. Действия медика попали на камеры видеонаблюдения. По его словам, пациентка, к которой приехала бригада скорой помощи, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Поведение фельдшера признали недопустимым, ему сделали выговор.

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