Российская больница выписала подростка с опухолью в полукоматозном состоянии

Врачи Тюменского федерального центра нейрохирургии (ФЦН) выписали 18-летнего пациента с опухолью мозга в полукоматозном состоянии. Об этом рассказала его мать Любовь Михайлова, передает Ura.ru.

Диагноз «опухоль головного мозга» подростку поставили 3 июля. Врачи предупредили, что операция будет опасной из-за сложного расположения образования. В ФЦН пациент оказался 8 августа, но их отправили за квотой на биопсию. Документы отнесли 9 августа, но оформление начали только 28 августа. Госпитализацию назначили на 24 сентября.

По словам женщины, ее сына направили в Курган оформлять квоту в Центр онкологии и радиологии в Санкт-Петербурге. Она считает, что врачи затянули срок госпитализации сына и из-за этого болезнь прогрессировала.

В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что передали документы в ФЦН в день обращения, но учреждение затянуло сроки. Начальник управления курганского депздрава Татьяна Севастьянова пояснила, что по решению консилиума операция невозможна.

Михайлова записала видеообращение, в котором рассказала, что сын «еле ходит и ничего не видит». В нем она также обратилась к президенту Владимиру Путину и Министерству здравоохранения с просьбой «услышать ее».

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения — это примерно 34 тысячи впервые выявленных случаев в год. Из всех случаев заболеваний злокачественные опухоли составляют чуть более 30 процентов (от 9,5 тысячи до 10,5 тысячи новых случаев в год).

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