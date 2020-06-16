Онлайн-сервисы для слабовидящих и незрячих людей прошли испытания

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд» совместно с проектом Everland, который занимается трудоустройством людей с инвалидностью, завершил испытания онлайн-сервисов для слабовидящих и незрячих людей. Об этом рассказала директор фонда Мария Красникова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По итогам испытаний выяснилось, что около 21 процента компаний имеют сайты или мобильные приложения почти с абсолютной доступностью людям с особенностями. В числе первых стали: портал госуслуг Москвы, федеральная налоговая служба (ФНС), платежная система PayPal, аэропорты Шереметьево и Домодедово и гипермаркет «О’кей». На втором месте рейтинга оказались Avito, сервис «Работа.ру», Сбербанк, РЖД и магазин «Утконос».

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Исследование проводили с декабря по апрель нынешнего года. В нем приняли участие 26 человек с инвалидностью, в том числе 14 незрячих веб-разработчиков, испытавших за это время более 200 сайтов и мобильных приложений на Android и на iOS по критериям доступности людям с особенностями. За время исследования затрагивались онлайн-сервисы в таких сферах, как: магазины, финансовые и госучреждения, такси, мобильные операторы, фриланс-платформы, поиск работы и остальные.

По словам Красниковой, пока наука ищет инновационные решения восстановления зрения, общество может создать комфортную среду для людей с ограниченными возможностями во многих сферах жизни, в том числе и в интернете. «Мы надеемся, что это исследование сподвигнет многие компании адаптировать свои каналы связи и торговли для слепых и слабовидящих людей. Более того, возможно оно вдохновит IT-разработчиков и дизайнеров на создание в будущем гаджетов, щадящих наше зрение», — заявила она.

Согласно статистике Всероссийского общества слепых (ВОС), в России насчитывается около 103 тысяч незрячих, которые работают в многочисленных компаниях. Чтобы пользоваться интернет-платформами, они устанавливают на смартфоны и компьютеры скринридеры — голосовые помощники, читающие текст с экранов. Однако пока они не предусмотрены на всех онлайн-платформах российского интернет-пространства. Проблемы, с которыми часто встречаются люди с инвалидностью, связаны с оформлением заказов — в частности, с выбором города или адреса на интерактивной карте, с выбором даты в календаре.

В феврале сообщалось, что АНО «Институт развития интернета» проведет исследование доступности сайтов государственных органов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Исследование заказало Министерство труда и социальной защиты. По словам гендиректора АНО «ИРИ» Антона Ключкина, это первая подобная работа в России.

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