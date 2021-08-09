Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство выступает против принудительного вакцинирования студентов от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Фальков отметил, что ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки являются недопустимыми. Он также подчеркнул, что в связи с неоднозначной трактовкой отдельных положений рекомендаций Министерства науки и высшего образования, которые ранее были направлены в вузы, ведомство проведет дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку. «С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: (…) принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в опубликованном ведомством документе.