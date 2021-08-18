Российские ученые выявили подавляющие COVID-19 микроорганизмы

Российские ученые из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной совместно со специалистами новосибирского центра «Вектор» выявили пробиотики, которые могут подавить коронавирус. Об этом сообщает издание «Известия».

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Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность в отношении SARS-CoV-2. Соответствующую активность проявил штамм L. fermentum 90 TC-4. Таким образом, ученые могут создать пробиотик, который мог бы и подавлять размножение COVID-19, и положительно влиять на пищеварительную систему человека.

Как рассказала заведующая лабораторией микробиома человека и средств его коррекции института Ирина Соловьева, такие микроорганизмы могут быть использованы для профилактики коронавируса. Кроме того, их можно употреблять с пищей непосредственно в период заболевания, а также давать детям.

Сейчас разработчики намерены провести клинические испытания в больницах, где эти средства будут включены в протоколы лечения пациентов, зараженных респираторными вирусами, включая SARS-CoV-2.

Ранее ученые Университета Альберты в Канаде обнаружили потенциально эффективные препараты против коронавируса SARS-CoV-2. Исследователи выявили ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующую в репликации (размножении) вируса.