Обнаружено подавляющее коронавирус новое средство

Ученые Университета Альберты в Канаде обнаружили потенциально эффективные препараты против коронавируса SARS-CoV-2. Для поиска вирусных ингибиторов они использовали источник синхротронного излучения Canadian Light Source (CLS). Результаты научной работы представлены в статье, опубликованной в European Journal of Medicinal Chemistry.

Исследователи выявили ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующую в репликации (размножении) вируса. Оказалось, что GC376, которое является бисульфитным пролекарством (превращается в лекарство внутри организма), применяющимся для лечения коронавируса у кошек, эффективно подавляет Mpro SARS-CoV-2. С помощью CLS специалисты изучили взаимодействие молекулы препарата с протеазой на структурном уровне.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых нашла редкий тип человеческих антител, которые могут нейтрализовать сразу несколько различных коронавирусов. Эти антитела были выявлены у нескольких человек, вылечившихся от COVID-19, и могут стать основой для универсальной вакцины. В другом исследовании было обнаружено, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофиброевая кислота могут уничтожать 70 процентов SARS-CoV-2 в клетках человека.