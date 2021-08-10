Оценена возможность полного искоренения коронавируса

Ученые Новой Зеландии оценили возможность полной победы над COVID-19. Глобальное искоренение коронавируса SARS-CoV-2 осуществимо, хотя и в меньшей степени, чем вируса натуральной оспы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале BMJ Global Health.

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Искоренение COVID-19 определяется как снижение заболеваемости до нуля по всему миру в результате преднамеренных усилий. Исследователи проанализировали факторы, которые помогли победить другие вирусные заболевания (оспу и полиомиелит), включая вакцины, а также ряд технических, социально-политических и экономических факторов. Оспа была объявлена ​​искорененной в 1980 году, а два из трех серотипов полиовируса были полностью ликвидированы.

Всего были оценены 17 переменных по трехбалльной системе, в том числе наличие безопасной и эффективной вакцины, пожизненный иммунитет, эффективность мер общественного здравоохранения, государственный контроль за сообщениями о распространении инфекции, озабоченность политиков и общественности экономическими и социальными последствиями инфекции, а также общественное признание мер инфекционного контроля. Средние (общие) баллы в анализе составили 2,7 (43/48) для оспы, 1,6 (28/51) для COVID-19 и 1,5 (26/51) для полиомиелита.

По сравнению с оспой и полиомиелитом, существуют технические проблемы искоренения COVID-19, что включает плохое принятие вакцины общественностью и появление новых вариантов, которые могут ускользнуть от иммунитета. Сохранение коронавируса в резервуарах для животных также может помешать усилиям по искоренению инфекции, но, по мнению ученых, это не является серьезной проблемой. Однако борьбу с COVID-19 облегчают дополнительные меры общественного здравоохранения, включая пограничный контроль, социальное дистанцирование, отслеживание контактов и ношение масок.