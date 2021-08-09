Названо необходимое для переболевших коронавирусом число доз вакцины

Люди, которые переболели COVID-19, могут сделать всего одну инъекцию вакцины против коронавируса, чтобы выработать сильный иммунитет против инфекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 29 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция с помощью ПЦР-анализа, и 30 человек, которые не болели COVID-19. Средний возраст добровольцев составил 42 года, а три четверти участников были женщинами.

Исследователи обнаружили более высокое число антител против SARS-CoV-2 у ранее инфицированных людей после первой дозы вакцины Pfizer, чем у людей, не инфицированных коронавирусом, после обеих доз. При этом вторая доза для переболевших не давала никаких дополнительных преимуществ и не повышала дополнительно количество антител в крови.

Предшествующая инфекция сама по себе не является надежной защитой от COVID-19. Концентрация антител у людей, которые ранее сталкивались с коронавирусом, в образцах крови составляла около 621 единицы на миллилитр (AU/мл). После первой дозы вакцины Pfizer этот уровень повысился до 30 000 AU/мл, что обеспечивает необходимую защиту против инфекции. Таким образом, ученые называют оптимальной для переболевших именно одну дозу вакцины.