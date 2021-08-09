Обнаружен уничтожающий коронавирус на 70 процентов препарат

Международная группа ученых обнаружила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology.

Исследователи провели скрининг потенциальных препаратов, измерив димеризацию человеческого рецептора ангиотензинпревращающего ферментв 2 (ACE2). ACE2 является димером, который состоит из двух более простых молекул, что влияет на его способность связываться с коронавирусным S-белком (белком-шипом). Ученые идентифицировали фенофибрат, чья активная форма дестабилизирует рецептор-связывающий домен (RBD) вирусного белка-шипа и ингибирует его связывание с ACE2.

Фенофибрат и фенофибриновая кислота были протестированы двумя независимыми лабораториями на культивируемых клетках Vero, инфицированных двумя разными изолятами SARS-CoV-2. В обоих случаях фенофибрат и фенофиброевая кислота в клинически значимых концентрациях снижали вирусную инфекцию до 70 процентов. Поскольку препарат безопасен и уже используется в качестве средства для борьбы с высоким уровнем холестерина и липидов в крови, он может быть потенциальным терапевтическим средством, которое требует оценки для лечения SARS-CoV-2.