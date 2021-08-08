Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса

Американские ученые из Института Скриппса выяснили, что средство от глистов может стать перспективным лекарством от COVID-19. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease.

Салициланилиды оказались способны помешать коронавирусной инфекции проникать в клетки, а также бороться с цитокиновым штормом. Вероятнее всего, салициланилид справится и с новыми мутациями COVID-19. Однако на людях его еще не тестировали. «Уже 10-15 лет известно, что салициланилиды эффективны против определенных вирусов. Однако зона действия обычно ограничена кишечником, также препараты могут оказаться токсичны», — пояснил ведущий автор исследования Ким Джанда.

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Когда коронавирус начал распространяться, Джанда решил выяснить, насколько салициланилиды будут эффективными против SARS-CoV-2. Одно из соединений в ходе исследования оказалось самым эффективным. Оно мешало инфицированию культур клеток. Соединение снизило уровень интерлейкина-6, сигнального белка, который известен как ключевой фактор воспаления, обычно наблюдаемого на поздних стадиях COVID-19.

Ранее ученые из медицинского университета Южной Каролины сообщили, что уровень содержания в сыворотке крови аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию. Специалисты проверили около 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, которые в разной степени тяжести переболели COVID-19. Они выяснили, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, который участвует в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями.

