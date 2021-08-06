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Названы сроки сохранения клеточного иммунитета к COVID-19

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал сроки сохранения клеточного иммунитета к COVID-19. По его мнению, после вакцинации или болезни он держится около полугода, сообщает URA.RU.

Специалист подчеркнул, что Т-клеточный иммунитет для большинства массовых вакцин уже исследовали. Он также объяснил, что Т-лимфоциты уничтожают пораженные вирусом клетки, а также создают длительную защиту от инфекции даже при отсутствии антител.

В результате клинических испытаний первой-второй группы выяснилось, что клеточный иммунитет возникает и после вакцинации «Спутником V». Вирусолог добавил, что прошло мало времени, поэтому точно неизвестно, сколько сохраняется такой иммунитет.
«...Но полгода он действует точно, в частности и у переболевших коронавирусом», — заключил Нетесов.

Установить наличие Т-клеточного иммунитета после болезни или вакцинации непросто, поскольку эта процедура является дорогостоящей и трудоемкой. Потребуется провести три теста, стоимость одного из них колеблется от 20 до 30 тысяч рублей.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский подтвердил, что прошло мало времени, чтобы точно описать работу иммунной системы человека. «Многого в механизмах иммунитета в ответ на заражение COVID-19 и вакцинацию мы пока что не знаем, потому что история эпидемии слишком коротка. Сейчас ведутся интенсивные исследования», — отметил он.

Ранее вирусолог назвал длительность действия иммунитета к коронавирусу. По мнению Владимира Болибока, он сохраняется около шести-восьми месяцев.

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