Ученые назвали срок сохранения антител к коронавирусу в организме. Об этом сообщается на сайте Института глобального здоровья Барселоны (ISGlobal).

По данным исследования, уровни антител IgG остаются стабильными или даже повышаются через семь месяцев после заражения. Эксперты отмечают, что у 75 процентов людей через пять месяцев после начала болезни было замечено увеличение количества антител, при этом никаких свидетельств повторного воздействия коронавируса обнаружено не было. Специалисты также выяснили, что, возможно, существует дополнительная защита от COVID-19, которую обеспечивают антитела к другим коронавирусам, вызывающим простудные заболевания.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал сроки сохранения клеточного иммунитета к COVID-19. По его мнению, после вакцинации или болезни он держится около полугода. Специалист подчеркнул, что Т-клеточный иммунитет для большинства массовых вакцин уже исследовали.

