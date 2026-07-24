Генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге прекратило работу

ТАСС: Генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге прекратило работу

Генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге прекратило свою работу, передает корреспондент ТАСС.

«Сотрудники консульства выехали и вывезли имущество в пятницу утром. Флаги Румынии и Евросоюза, которые ранее размещались над входом, а также табличка учреждения сняты», — следует из публикации агентства.

Решение о закрытии консульства было принято 25 июня. Такая мера стала симметричным ответом на прекращение работы консульства России в румынском Констанце.

Ранее президент Румынии Никушор Дан объявил генерального консула России в Констанце персоной нон грата и сообщил о закрытии дипломатического представительства в этом городе. Заявление прозвучало после инцидента с беспилотником, который упал на крышу жилого дома в Галаце, в чем Бухарест обвинил Россию.