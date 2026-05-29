Румыния объявила о закрытии российского консульства и высылке дипломата

Президент Румынии Дан объявил персоной нон грата генконсула России в Констанце

Президент Румынии Никушор Дан объявил генерального консула России в Констанце персоной нон грата. Также он сообщил о закрытии дипломатического представительства в этом городе, передает РИА Новости.

Заявление прозвучало после инцидента с беспилотником, который упал на крышу жилого дома в Галаце. Бухарест обвинил в случившемся Россию, не предоставив при этом доказательств.

Решение о высылке консула и закрытии представительства принял высший совет национальной обороны страны.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв, который попал на видео.

Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на 10-м этаже. Жильцы эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв нет.