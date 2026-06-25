МИД: Россия закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге

Россия закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на провокационные действия румынских властей. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

«25 июня в МИД России был вызван Посол Румынии в Российской Федерации К. Истрате, которому была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata Генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения этой страны», — сообщили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что такое решение было принято в ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генконсульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа недружественное решение Румынии о закрытии российского консульства в Констанце.