Британский профессор предсказал будущее коронавируса

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что в будущем COVID-19 будет лишь еще одной «простудой». Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Spectator.

По мнению британского профессора, SARS-CoV-2 никуда не денется и, вероятно, будет неоднократно заражать человечество. Кроме того, он считает, что после отмены карантина, ежедневный прирост числа заболевших в Великобритании вскоре начал даже падать.

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Хантер предсказал, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и инфекциями. Согласно результатам исследования, симптомы COVID-19 будут постепенно приближаться к тем, что наблюдаются у заболевших коронавирусом в легкой форме. Так, уже сейчас штамм «дельта» чаще всего проявляется болью в горле и насморком.

«Новые штаммы чреваты проблемами — они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что штамм "дельта" может стать конечной точкой вируса», — полагает Хантер.

Поэтому профессор полагает, что худшая часть пандемии уже позади — по крайней мере, в Великобритании. Однако населению в любом случае потребуется ревакцинация.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в будущем коронавирус станет таким же управляемым заболеванием, как грипп, поскольку для борьбы с ним уже разработали вакцины. Он подчеркнул, что в России появятся адекватные способы борьбы с инфекцией, которые вытеснят ее и превратят в вакциноуправляемую.