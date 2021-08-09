Гинцбург оценил будущее коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в будущем коронавирус станет таким же управляемым заболеванием, как грипп, поскольку для борьбы с ним уже разработали вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на документальный фильм «Пока живы — будем жить».

Гинцбург оценил дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом, сравнив его с гриппом. Он подчеркнул, что в России появятся адекватные способы борьбы с инфекцией, которые вытеснят ее и превратят в вакциноуправляемую. Такая судьба уже настигла корь, краснуху и прочие заболевания.

По мнению главы центра имени Гамалеи, вакцинация поможет защитить человека от коронавируса на срок более двух лет. Он объяснил, что со временем вместо антител появляются так называемые «клетки памяти». Если при первой прививке появится около 100 таких единиц, то при второй уже 10 тысяч.

«Если при однократном введении есть гарантия того, что вы будете защищены клетками памяти в течение 3-5 месяцев, то при двукратном есть гарантия, что вы будете защищены более двух лет», — заключил он.

Ранее эволюционный биолог Михаил Гельфанд рассказал о будущем коронавируса в России. По его мнению, человечеству придется жить с COVID-19 в будущем, а сдерживать пандемию поможет регулярная вакцинация.