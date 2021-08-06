Академик РАН назвал «вежливым» российский штамм коронавируса

Ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в феврале зафиксировали российский штамм коронавируса, однако он был вытеснен индийским штаммом. Об этом сообщил академик РАН, директор института Арег Тотолян. Его слова приводит телеканал «Звезда».

«Российский штамм был идентифицирован у нас в институте еще в феврале и потом был зарегистрирован в международной базе. Неделю назад ВОЗ отменила это решение. Российский штамм оказался более деликатным, более вежливым, нежели индийский, который его вытеснил», — пояснил Тотолян.

Он подчеркнул, что вирусы ведут себя агрессивно по отношению друг к другу, а индийский «дельта»-штамм практически вытеснил все остальные. При этом, по словам ученого, на территории страны еще два месяца назад встречался российский штамм — 5 процентов в Санкт-Петербурге и 18 процентов в Псковской области.

По словам эксперта, самый эффективный способ защититься от индийского штамма — пройти полную вакцинацию.

Ранее эволюционный биолог Михаил Гельфанд рассказал, что человечеству придется жить с коронавирусом в будущем, а сдерживать эпидемию, в том числе в России, позволит регулярная вакцинация. По его словам, коронавирус будет циркулировать все время, продолжится возникновение новых штаммов, но при этом появятся более совершенные вакцины.