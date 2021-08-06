Министр здравоохранения Михаил Мурашко раскрыл главные направления борьбы с коронавирусом в России. О них он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам главы Минздрава, в первую очередь принимаются меры для увеличения темпов вакцинации. Он сообщил, что по всей стране в общей сложности развернуто более 13,5 тысячи прививочных пунктов, пропускная способность которых значительно выросла.

«Первым компонентом вакцинировались уже более 35 миллионов жителей России», — отметил Мурашко.

Он добавил, что в стране перепрофилирован и расширен коечный фонд. Сегодня в России развернуто более 235 тысяч специализированных коек, и у властей есть способность «гибко управлять коечной сетью, расширять ее».

Еще одно направление, о котором рассказал Мурашко, — углубленная диспансеризация населения. Она уже началась в регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. В первую очередь на нее приглашают тех, кто перенес коронавирус, имеет хронические заболевания или тех, кто вообще не обращался за медпомощью последние два года.

Ранее Мурашко заявил, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за возникновения новых штаммов. По его словам, тяжело стали болеть не только пожилые, но и молодые пациенты. Министр призвал вакцинироваться, чтобы прервать цепочку передачи вируса.