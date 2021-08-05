Мурашко оценил эффективность вакцинации пожилого населения

Вакцинация от коронавируса лиц старше 60 лет имеет имеет эффективность, так как снижается заболевание среди пожилого населения. Так ситуацию с вакцинацией лиц старшего возраста оценил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Это действительно имеет эффект, поскольку и снижение заболеваемости в этой категории населения, то есть лиц старше 60 лет, отмечается именно за счет ранней проведенной вакцинации в весенней период и в начале летнего период», — отметил глава Минздрава на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Кроме того, министр здравоохранения отметил, что крайне необходимо продолжать профилактику коронавирусной инфекции среди населения старше 60 лет.

Ранее Мурашко оценил эпидемиологическую ситуацию в России. По его словам, обстановка с коронавирусом стабилизируется, а прирост заболевших COVID-19 пациентов в стране замедлился.